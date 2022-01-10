ائتلاف المالكي:كركوك ستكون “ضحية” الخلاف بين التيار الصدري والإطار التنسيقي

ائتلاف المالكي:كركوك ستكون “ضحية” الخلاف بين التيار الصدري والإطار التنسيقي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بين عضو ائتلاف دولة القانون، كاظم الحيدري،الأثنين، ان محافظة كركوك أصبحت ضحية عدم التوافق بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري، لافتا الى ان المحافظة قد تكون من نصيب الاكراد بسبب عدم التفاهم بين الأطراف المذكورة.وقال الحيدري  في حديث صحفي، ان “عدم الانسجام والتفاهم خلال المحادثات بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري، فأنه قد وضع منصب محافظ كركوك في زاوية حرجة”.وأضاف ان “منصب المحافظ قد يذهب الى الاكراد في حال تشكيل حكومة الاغلبية، بسبب عدم توافق الاطار والتيار والدخول ككتلة واحدة الى مجلس النواب، لتشكيل الحكومة الجديدة”.وبين ان “المرحلة القادمة وفق حال ذهاب أي كتلة لتشكيل الحكومة مع الكتلة الصدرية بالأغلبية التي تتحدث عنها، فأنها ستكون في موقف صعب جدا في قادم الأيام، في حال عدم إنجازها لمطالب الشعب وتحقيق رغباته”.

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