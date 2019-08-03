ائتلاف المالكي:كركوك عراق مصغر واستحالة عودة البيشمركة إليها

ائتلاف المالكي:كركوك عراق مصغر واستحالة عودة البيشمركة إليها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، السبت، أن محافظة كركوك اتحادية لجميع اطياف وقوميات الشعب العراقين معتبرا عودة البيشمركة اليها امر مستحيل. وقال النائب عن الائتلاف، منصور البعيجي، في بيان ، إن “محافظة كركوك تمثل عراق مصغر يضم جميع اطياف وقوميات ابناء الشعب العراقي من حيث التعايش السلمي بين جميع مكوناتها بعيدا عن سيطرة حزب اوجهة معينة على هذه المحافظة العريقة”.وأشار إلى، أن “فرض القانون والامن في محافظة كركوك هو من واجب الحكومة الاتحادية وهي الجهة المسؤولة عن هذا الامر ولايمكن الرجوع الى ماقبل اجراء استفتاء اقليم كردستان نهائيا”.وتابع البعيجي، أن “عملية فرض القانون في محافظة كركوك وبسط الامن فيها بعد ان كانت الاحزاب الكردية قد فرضت سيطرتها في المحافظة بعد سقوط النظام البائد امر مرفوض ولايمكن السماح بعودة هذه الاحزاب لتفرض هيمنتها وسيطرتها مرة ثانية لانه من واجب الحكومة الاتحادية حصرا”.وبين، أن “التوافق الذي حصل بين الكتل السياسية والتصويت على فقرة اجراء الانتخابات في كركوك امر مهم جدا وعلى الجهات المعنية والمختصة ان تبتعد عن التسويف وتباشر باجراتها لضمان حصول عملية انتخابية نزيهة في محافظة كركوك وهم من سيختارون حكومتهم المحلية بارادتهم بعيدا عن اي ضغوط قد تمارس عليهم من اي جهة كانت”.

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