ائتلاف المالكي:لاتوجد أي بوادر لجلسة حوار مع التيار الصدري والآخرين

ائتلاف المالكي:لاتوجد أي بوادر لجلسة حوار مع التيار الصدري والآخرين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون كاظم الحيدري، اليوم الثلاثاء، عدم وجود اي بوادر او علامات لتفاهمات سياسية قريبة.وقال الحيدري في حديث  صحفي، إن “البوادر غائبة حتى عن انعقاد او تحديد جلسة للحوار والتفاهم، لذلك لو نظرنا بواقعية فاننا لانجد اي بادرة سياسية بتخفيف الأزمة”.واشار الى ان “على الرغم من عدم وجود أي شيء ملموس بهذا الجانب الا ان الاطار التنسيقي لم يتوانى وسيستمر حتى الرمق الاخير في محاولاته لإصلاح الأمر والوصول الى تفاهمات”.

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