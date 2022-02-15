ائتلاف المالكي:لاتوجد اجتماعات مرتقبة بين الإطار والتيار

ائتلاف المالكي:لاتوجد اجتماعات مرتقبة بين الإطار والتيار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الزيادي، الثلاثاء، انه لا يوجد اي اجتماعات مرتقبة بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري.وقال الزيادي في حديث صحفي، ان “اجتماع الاطار التنسيقي الذي عقد بالأمس لم يبحث مسألة الاجتماع مع التيار الصدري، انما ناقش الأوضاع السياسية بصورة عامة”.ولفت النائب عن ائتلاف دولة القانون الى ان “هنالك تواصل بين الإطار والكتلة الصدرية عبر قيادات الطرفين وليس من خلال اجتماعات مشتركة”.

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