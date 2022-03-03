ائتلاف المالكي:لاتوجد بوادر إنفراج سياسي

ائتلاف المالكي:لاتوجد بوادر إنفراج سياسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، الخميس، عن فشل جميع المفاوضات السياسية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، مبينا ان الجيمع ينتظر قرار التصويت على اعادة فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية ومن ثم الخوض بمفاوضات جديدة.وقال جعفر في تصريح صحفي: ان “جميع المفاوضات السياسية بشأن تشكيل الحكومة فشلت ولا توجد اية بوادر الانفراج وان جميع المتحدثين عن قرب الانفراج عبارة عن مجاملة سياسية ويبعثون برسائل اطئمنان لا اكثر”.واضاف ان “القوى السياسية متزمتة في موقفها حيث يصر البعض على تشكيل الحكومة وفق الاغلبية وهو مشروع قد فشل بسبب عدم وجود العدد الكافي لتمريرها فيما يصير المتبقي على التوافق الوطني ومشاركة الجميع وهوما يتبناه الاطار التنسيقي “.وتابع جعفر ان “الانظار تتجه نحو البرلمان بشأن اعادة التصويت على فتح ابواب الترشح لرئاسة الجمهورية ومن ثم حسم التصويت على الرئيس المقبل لحين انتظار تفاهم تشكيل الحكومة المقبلة”.

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