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- شبكة اخبار العراق
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الكاظمي يؤكد على تطوير العلاقات بين العراق والسويد
صالح يؤكد على مجلس الخدمة الاتحادي تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص والنزاهة في التعيينات
ائتلاف المالكي:لايمكن إجراء انتخابات مبكرة مجدداً
مصدر:المحكمة الاتحادية ستصادق على النتائج الانتخابية
النهج الوطني:لا حل للازمة الانتخابية إلا بإعادة العد والفرز اليدوي الشامل!
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العراق والسويد يوقعان مذكرة تفاهم مشتركة بين البلدين
اليوم ..ارتفاع بأسعار الدولار
الموارد المائية:تناقص الخزين المائي بسبب إصرار إيران على قطع المياه وحكومة الكاظمي “ساكتة”!
خبير قانوني:هناك إتفاقيات تُلزم تركيا بعدم المساس بحصة العراق المائية
صندوق النقد الدولي ” يتوقع” تحقيق نمو اقتصادي للعراق بنسبة 3.6%
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تيار الحكيم:نسعى لتشكيل حكومة “مؤقتة” لإجراء انتخابات مبكرة !!
لاعب كرة عراقي يلقي بنفسه للموت من اجل انقاذارواح سويديين من موت محقق
الكاظمي تنصل عن وعوده بالكشف عن مصير الناشطين المختطفين من قبل ميليشيا الحشد
مفوضية الانتخابات تعلن عن تطابق النتائج الانتخابية مع الإكتروني والاعتراضات الولائية لاقيمة لها
المالكي والصدر وصراع الكتلة الكبرى والخاسر العراق وشعبه
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- متابعات خاصة
تقرير أمريكي: لن يستقر العراق بوجود النفوذ الإيراني وحشدها الشعبي وأحزابه
شيعة العراق لقنوا الحشد الشعبي وأحزابه درساً قاسياً في الانتخابات
فورين بوليسي:الحشد الشعبي أشد خطراً على استقرار العراق والشعب عاقبه بالانتخابات
في العراق خسر فاسدون وربح فاسدون
البرامج الانتخابية في العراق عبارة عن” شراء ذمم وتوزيع سندويشات فلافل وبطانيات”
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مخالفات انتخابية في التصويت الخاص ونسبة من الجيش والشرطة ولائهم لأحزاب إيران وليس للعراق
بأمر إيراني ..إسقاط الدعاوى القانونية ضد العيساوي
الكاظمي:خدمة الزوار الإيرانيين “واجب أخلاقي وديني”!!
الكاظمي:البرلمان العراقي رفض معالجة جرحى وتعويض ضحايا ثوار تشرين
الكاظمي لماكرون “هذا أبو الحوائج” ودعوته “مستجابة”
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