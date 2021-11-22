ائتلاف المالكي:لايمكن إجراء انتخابات مبكرة مجدداً

ائتلاف المالكي:لايمكن إجراء انتخابات مبكرة مجدداً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، اليوم الاثنين، على امكانية اجراء انتخابات برلمانية مبكرة جديدة، في حال تم الغاء نتائج الانتخابات الحالية.وقال القيادي في الائتلاف محمد الصيهود، في حديث صحفي، انه “لا يمكن اجراء انتخابات  مبكرة بغياب مجلس النواب وبوجود قانون الانتخابات الحالي و بوجود مفوضية الانتخابات وبوجود الحكومة الحالية التي هي جزء من التزوير، وحتى وان تعطلت عملية تشكيل الحكومة فان اجراء انتخابات مبكرة سيكون امرا مستبعدا “.وبين ان “التزوير جرى في عدة مراحل اولها  عن طريق صناديق الاقتراع وثانيا عن طريق اياد خفية غيرت النتائج الكترونيا، وبالتالي ان الشعب العراقي فقد الثقة بقانون الانتخابات و بالمفوضية وكذلك بالحكومة التي لم تستطع ان تحمي الانتخابات”.

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