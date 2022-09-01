ائتلاف المالكي:لايوجد حراك سياسي بشأن عقد الجلسة البرلمانية

ائتلاف المالكي:لايوجد حراك سياسي بشأن عقد الجلسة البرلمانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في ائتلاف دولة القانون كاظم الحيدري، الخميس، إنه “لم يلمس” حتى اللحظة “تحركات جدية” بشأن عقد الجلسة الأولى لمجلس النواب بعد انقطاع.وقال الحيدري في حديث صحفي، إن “الأمر الحالي يتطلب وعياً سياسياً من جميع الكتل  السياسية واتفاقاً على عقد الجلسة”، مضيفاً أن “هناك أنباء وتسريبات جيدة من البيت الكردي حول اتفاق على مرشح تسوية”.وتابع، أنه “إذا ما اتفق الجانب الكردي ستكون الأرضية جاهزة لعقد الجلسة الأولى التي سينتخب بها رئيس الجمهورية ويكلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة”.

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