ائتلاف المالكي:لا أمان للعراق بوجود القوات الأمريكية

ائتلاف المالكي:لا أمان للعراق بوجود القوات الأمريكية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف عضو ائتلاف دولة القانون الشيخ حيدر اللامي، الخميس، القواعد الأمريكية المتواجدة في العراق بالخطيرة وتعمل بالضد من الحكومة العراقية. وقال اللامي في تصريح  صحفي، ان “ملف التواجد الأمريكي في العراق شائك وكبير ويحتاج الى التعامل معه بكل الطرق من أجل إنهائه”، مشير الى ان “بدون خروج هذه القوات لن يكون هناك استقرارا ولا أمان ولا راحة”. واضاف ان “القواعد العسكرية الامريكية المتواجدة في العراق خطيرة جدا ولا يمكن لأي قائد عسكري الدخول إليها حتى لو كان رئيس الوزراء”، مبينا ان “هذه القواعد تعمل بالضد من الشعب العراقي وحكومته”. واكمل “يجب ان يكون هناك موقف قوي وحازم من قبل رئيس الوزراء لإنهاء هذا التواجد بالكامل وفي حال لم يكن هناك تجاوب من قبل الجانب الامريكي سيكون هناك موقف مختلف يجبرهم على الرحيل”، داعيا “القوى السياسية للتكاتف من اجل استئصال هذه الغدة السرطانية”. يذكر ان القوات الامريكية تنتشر في قاعدتي عين الاسد والحرير وهي تضم الالاف من الجنود بالإضافة الى اسلحة ثقيلة وطائرات حربية.

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