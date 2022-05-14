ائتلاف المالكي:لا إنفراج سياسي إلا بإتفاق التيار والإطار

ائتلاف المالكي:لا إنفراج سياسي إلا بإتفاق التيار والإطار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو ائتلاف دولة القانون كاظم الحيدري، ان التحالف الثلاثي لم تعد امامه غير التوافق لانهاء الازمة السياسية الراهنة بعد فشله في تشكيل حكومة الأغلبية، لافتا الى ان بعض اطراف هذا التحالف مستفيدة من استمرار الوضع الراهن.وقال الحيدري في حديث صحفي ، ان “التحالف الثلاثي وفي حال كان لديه شعور بالمسؤولية وبمعاناة الشعب العراقي فأنه سيمضي باتجاه التوافق والتفاهم مع الأطراف الأخرى من اجل تشكيل الحكومة الجديدة وانهاء الازمة الراهنة”.وأضاف ان “التحالف الثلاثي وبعد ان فشل في تحقيق هدفه بتشكيل حكومة اغلبية، لم يعد امامه غير التوافق لتمرير الحكومة، حيث ان استمراره بهذا النهج والإبقاء على الانسداد السياسي يؤكد قبول هذا التحالف بالوضع الراهن للبلد”.وبين ان “بعض اطراف هذا التحالف حققت منفعة من استمرار الازمة السياسية، من خلال تحقيق المكاسب التي تطمح لها في ظل وجود حكومة الكاظمي في السلطة”.

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