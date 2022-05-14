ائتلاف المالكي:لا إنفراج سياسي إلا بإتفاق التيار والإطار

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ائتلاف المالكي:(30) مليار دولار ستذهب مع الريح من خلال قانون الأمن الغذائي
كمارك البصرة تضبط حاويات مخالفة لشروط الإستيراد
نائب:تشكيل لجنة من المستقلين للتفاوض مع التيار والإطار
حزب بارزاني:كثرة المبادرات أصبحت مثل “وثائق الشرف” بين السياسيين التي لاشرف لها
حزب طالباني يدعو إلى نزع روح المؤامرة من قبل القوى السياسية
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ائتلاف المالكي:(30) مليار دولار ستذهب مع الريح من خلال قانون الأمن الغذائي
ائتلاف المالكي:التحالف الثلاثي مع بقاء الكاظمي لاستمرار سرقة المال العام
نائب:وزير النفط يتخذ سياسة الحرب الممنهجة ضد أبناء الشعب العراقي
تحالف الفتح:لن نسمح بتمرير قانون الأمن الغذائي
بالوثيقة..نائب يبين ملاحظاته للجنة المالية حول قانون الأمن الغذائي
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تقرير امريكي:فائق زيدان “أداة إيرانية كما الإطار التنسيقي”ضد تشكيل حكومة وطنية
إنبطاح الكاظمي وخنوع البارزاني شجع تركيا على توغل قواتها في العمق العراقي
خلاف المصالح وراء تأخير تشكيل الحكومة القادمة
المواطن ينتظر “الفرج”..والحكومة تشكو الفقر..والنفط تجاوز( 125) دولار للبرميل الواحد!!
خروج العراق من البند السابع بداية لتحسن الوضع الاقتصادي
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الكاظمي يشارك ميليشيا الحشد الإرهابية افطارهم الرمضاني
تظاهرة حشدوية في بغداد ضد ترشح “ريبر البارزاني”لرئاسة الجمهورية
حضور نواب حزب بارزاني مع مرشحهم لرئاسة الجمهورية ( ريبر أحمد)لجلسة اليوم
المالكي ينفي موافقته للإقليم بتصدير النفط والغاز بدون علم بغداد
بالصور..تظاهرة في بغداد ضد ترشيح (زيباري) لرئاسة الجمهورية
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