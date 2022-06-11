ائتلاف المالكي:لا بوادر للإنفراج السياسي

ائتلاف المالكي:لا بوادر للإنفراج السياسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، السبت،ن “القوى السياسية حتى اللحظة تعمل وتحاول إيجاد حلول حقيقية لإنهاء حالة الانسداد السياسي والمضي نحو تشكيل الحكومة الجديدة، وقال في حديث صحفي، إ لكن حتى الآن لا بوادر للحلول”.وأوضح أن “هذا الأمر قد يدفع للذهاب نحو حل البرلمان والانتخابات المبكرة، فقد تكون الحل الوحيد للازمة السياسية”.وبين أنه “حتى الان لا يوجد طرح رسمي بشأن حل البرلمان والانتخابات المبكرة، لكن ربما سيبقى هو الحل الوحيد لإنهاء حالة الانسداد السياسي، خصوصاً ان هذا الانسداد بدء منذ إعلان نتائج الانتخابات، التي عليها شبهات كثيرة وكبيرة، وهي كانت أبرز أسباب الأزمة الحالية”.

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