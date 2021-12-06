ائتلاف المالكي:لدينا “ثقة”بالمحكمة الاتحادية بشأن شكوى النتائج الانتخابية

ائتلاف المالكي:لدينا “ثقة”بالمحكمة الاتحادية بشأن شكوى النتائج الانتخابية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في ائتلاف دولة القانون كاطع الركابي , الاثنين , عدم تسرع المحكمة الاتحادية  باتخاذ قرار بشأن الشكوى المقدمة بصدد النتائج الانتخابية “مؤشرا جيدا”, مؤكدا وجود ثقة باعضاء المحكمة الاتحادية للنظر بجدية في الشكوى.وقال الركابي في تصريح صحفي, ان “عدم رد المحكمة الاتحادية الدعوى المقدمة من قبل قوى الاطار التنسيقي والاستماع لمحامي الاطار يوم امس مؤشر إيجابي وجيد من خلال تحديد الجلسة القادمة في 13 / 12 2021 واحالتها الى خبراء”.يذكر ان محامي الاطار التنسيقي محمد الساعدي ترافع امس بالقضية المقدمة من قبل الاطار التنسيقي امام المحكمة الاتحادية حيث استمعت المحكمة للائحة المحامي القانونية، قبل ان تقرر تأجيل الجلسة الى 13 من الشهر الجاري. 

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