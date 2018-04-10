ائتلاف المالكي:لقاءات “مشبوهة” بين واشنطن واربيل

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، الثلاثاء، عن وجود لقاءات “مشبوهة” بين واشنطن واربيل بشأن عودة قوات البيشمركة الكردية إلى كركوك والمناطق المتنازع عليها، فيما حذر الحكومة الاتحادية من الموافقة على عودة البيشمركة.وقال الصيهود في تصريح صحفي له اليوم، إن “اللقاءات المشبوهة التي عقدت مؤخرا بين الاقليم وضباط أميركان وبريطانين وضعت خطة جديدة لزعزعة استقرار محافظة كركوك من خلال الضغط على الحكومة الاتحادية لاعادة قوات البيشمركة والاسايش الى المحافظة مجددا” .ودعا الصيهود الحكومة الاتحادية إلى “رفض أي طلب بشأن عودة البيشمركة لأن من شأن ذلك زعزعة الوضع الامني وخلق حالة من الفوضى قد تقوض الانجازات المتحققة وتحول حتى دون إجراء الانتخابات”.وكان مجلس محافظة كركوك اتهم الأحد الماضي جهات سياسية بتأجيج وإثارة الأوضاع الأمنية وبث دعايات من اجل مكاسب انتخابية وإعادة القوات الكردية, مشيرا إلى أن الحكومة الاتحادية أنهت أي مفاوضات بشان عودة البيشمركة إلى المحافظة.