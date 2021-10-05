ائتلاف المالكي:لقاء أردوغان للحلبوسي والخنجر “مشبوه”

ائتلاف المالكي:لقاء أردوغان للحلبوسي والخنجر “مشبوه”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف ائتلاف دولة القانون , الثلاثاء , لقاء الرئيس التركي رحب طيب اردوغان برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وخميس الخنجر بـ”المشبوه” , مبينا ان عقد مثل هكذا لقاءات في هذا التوقيت وخارج البلاد يؤكد انصياع الخنجر والحلبوسي للاجندة التركية .وقال القيادي بالائتلاف محمد الصيهود في تصريح صحفي, انه ” من باب أولى اذا كانت هناك مشاكل وتقاطعات بين عزم وتقدم يمكن حلها داخليا وفي بغداد وان لقائهما في انقرة في هذا التوقيت وعقد اجتماعات مع اردوغان تندرج ضمن اللقاءات المشبوهة” .وأضاف الصيهود، “نحن اليوم بامس الحاجة الى سياسيين يقدمون مصلحة الوطن قبل مصالح الغير وان لايكونوا رهينة لاجندات خارجية سواء لتركيا او غيرها وان أي اجتماع في هذا الوقت خارجيا وعلى مستوى عال سيضع المسؤولين في دائرة الشك بالخيانة للوطن ” .وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان التقى امس في قصر مجمع الحكومة في انقرة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وخميس الخنجر في لقاء وصفته وسائل اعلام تركية بالسري .

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