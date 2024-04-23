ائتلاف المالكي:لقاء أردوغان مع الزعماء السنّة في السفارة التركية عار وخرقا للسيادة

ائتلاف المالكي:لقاء أردوغان مع الزعماء السنّة في السفارة التركية عار وخرقا للسيادة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، الثلاثاء، لقاء الرئيس التركي أردوغان داخل مبنى السفارة التركية ببغداد بـ “المهين والمخزي ” للمكون السني.وقال المطلبي  في حديث صحفي ، ان ” لقاء الرئيس التركي بالقيادات السنية كان منظرا مؤلما للعراقيين خاصة أبناء المكون السني وان اللقاء داخل مبنى السفارة التركية ببغداد بحد ذاته إهانة للمكون السني”، واصفا اللقاء بـ”المخزي والمهين وكانه اجتماع لتقديم فروض الطاعة للسلطان العثماني” بحسب وصفه. وأضاف ان ” عدم اجراء لقاء سياسي مع اطراف قيادات الاطار التنسيقي أرى بانه لاحاجة لذلك لكون المباحثات التي اجراتها الحكومة تمثل رؤية قوى الاطار”.وأشار المطلبي الى ان ” أردوغان لايمتلك أي تأثير سياسي على قوى الاطار التنسيقي، كما هو عليه مع القيادات السياسية السنية” . يذكر ان لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالقيادات السنية داخل مبنى السفارة التركية في بغداد أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث وصف مشهد القاء أشبه بـ”لقاء المعلم بتلاميذه.

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