ائتلاف المالكي:لقاء الحلبوسي باردوغان لاستمالة الدعم

ائتلاف المالكي:لقاء الحلبوسي باردوغان لاستمالة الدعم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، الاحد، زيارة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لانقرة ولقائه الرئيس التركي أردوغان لأجل الحصول على اسناد ودعم الأخير مع اتساع ساحة الرفض السنية له. وقال المطلبي في تصريح  صحفي، إن  “زيارة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لانقرة بالتأكيد زيارة غير رسمية”، لافتا الى انه” يمكن تفسير الزيارة لاجل الحصول على اسناد ودعم اردوغان بعد قناعة الحلبوسي بان ساحة الرفض السنية اخذت بالاتساع وباتت تهدد كرسيه لرئاسة مجلس النواب”.وأضاف، ان “قراءة واقع الساحة السنية تشير الى وجود تفكك لدى القوى السياسية السنية، لذلك فان محمد الحلبوسي استغل حالة التفكك وطلب من الرئيس التركي التدخل لتوحيد القوى السياسية السنية وتحت زعامته”.وأشار المطلبي، الى ان “سياسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي هي السبب الحقيقي وراء تفكك وحدة صف القوى السنية السياسية”.ولفت الى ان “تلك القوى بالتأكيد ستبقى رافضه للحلبوسي على راس الزعامة السنية مهما كانت الضغوط وتجريده من امتلاك قوة القرار”.يذكر ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي التقى رئيس الجمهورية التركي رجب طيب أردوغان مساء امس السبت، في أنقرة في زيارة مفاجئة.

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