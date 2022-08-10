ائتلاف المالكي:لقاء العامري بالصدر لايمثل الإطار

ائتلاف المالكي:لقاء العامري بالصدر لايمثل الإطار
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم البياتي , الأربعاء , ان اللقاء المرتقب بين رئيس تحالف الفتح هادي العامري و مقتدى الصدر شخصي لا يمثل الاطار التنسيقي , مبينا ان اللقاء لترطيب الأجواء وليس وساطة جديدة .وقال البياتي في تصريح صحفي , ان ” الإعلان عن لقاء مرتقب بين رئيس  تحالف الفتح هادي العامري مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ليس لوساطة وانما لقاء شخصي لما يربط الشخصيتين من علاقة جيدة ” .وأضاف ان “اللقاء لايمثل حوار بين الاطار والتيار وانما لرغبة العامري الى ترطيب الأجواء السياسية ” , مشيرا الى ان ” حل البرلمان لن يتم الا عبر قبة البرلمان وتحت حكومة منتخبة بعد إتمام إقرار قانون جديد للانتخابات واستبدال مفوضية الانتخابات ” .وتشير معلومات ومصادر منذ أيام عدة عن لقاء مرتقب سيجمع الصدر والعامري في منزل الأول بالحنانة في النجف الاشرف دون تحديد موعد زمني لهذا اللقاء وبيان أبرز اجنداتها.

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