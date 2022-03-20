ائتلاف المالكي:لقاء مرتقب بين التيار والإطار قبل إنعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

ائتلاف المالكي:لقاء مرتقب بين التيار والإطار قبل إنعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو بائتلاف دولة القانون، الاحد، عن لقاء مرتقب بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري قبيل جلسة اختيار رئيس الجمهورية المقرر انعقادها في 26 من الشهر الجاري.وقال عضو الائتلاف، وائل الركابي في تصريح  صحفي، إن “اللقاء الذي من المؤمل ان ينعقد خلال اليومين المقبلين او قبل انعقاد جلسة اختيار رئيس الجمهورية بين الاطار والتيار للاتفاق على القضايا الأساسية الكبيرة التي تهم البيت الشيعي فقط ككتلة اكبر”.وأضاف الركابي، أنه “سيتم خلال اللقاء الاتفاق على جعفر الصدر او اي مرشح اخر، ولكن المهم في هذا اللقاء هو فك الانسداد السياسي للمضي بتشكيل الحكومة”.

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