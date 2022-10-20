ائتلاف المالكي:لن تعقد جلسة تمرير كابينة السوداني دون التوافق السياسي

ائتلاف المالكي:لن تعقد جلسة تمرير كابينة السوداني دون التوافق السياسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في الإطار التنسيقي جاسم محمد جعفر، الخميس، عن وضع قوى سياسية اشتراطات بشأن عملية تشكيل الحكومة وتوزيع الوزارات، مرجحا عدم انعقاد جلسة التصويت على الحكومة حتى خلال الأسبوع المقبل.وقال جعفر في تصريح  صحفي، إن “قوى سياسية (لم يسمها) بدأت بوضع اشتراطات في قضية توزيع الوزارات والمناصب في الحكومة الجديدة”، عادا “تلك الاشتراطات بمثابة الشيطان الذي يكمن في التفاصيل والجزئيات. وأضاف ان ” الاشتراطات تتعلق بنوع الوزارة واهميتها من حيث درجتها وكذلك تتعلق بالشخص الذي سيتولى الوزارة”، لافتا الى ان “البعض يحاول فرض شخصية محددة لوزارة معينة”. وأشار جعفر الى ان “جلسة السبت سوف لن تعقد وقد لا تعقد حتى خلال الأسبوع المقبل الا في حال حصول اتفاق بين القوى السياسية”، مشيرا في نفس الوقت الى أن “امام الرئيس المكلف وقت كافي حتى الخامس من الشهر المقبل لحسم كابينته الوزارية”. وكان ائتلاف إدارة الدولة اعلن في وقت سابق عن عزمه دعوة مجلس النواب العراقي للانعقاد يوم السبت المقبل من اجل التصويت على منح الثقة لحكومة السوداني بكامل أعضائها. 

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