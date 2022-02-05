ائتلاف المالكي:لن نتحالف مع الصدر دون دخول المالكي

ائتلاف المالكي:لن نتحالف مع الصدر دون دخول المالكي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد ائتلاف دولة القانون المنضوي بالاطار التنسيقي، اليوم ، رفضه الذهاب بأي حكومة مقابل التخلي عن زعيمه نوري المالكي، فيما بين أن الإطار التنسيقي رفض خمس وزارات ومناصب أخرى قدمت له.وقالت النائبة عن دولة القانون عالية نصيف في تصريح صحفي، إن “ائتلاف دولة القانون قرر عدم الدخول بتحالف مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والكتل الأخرى ما لم نأت وعلى رأسنا المالكي” .وأضافت أن “ما طلب من ائتلافنا هو أن نكون شركاء باختيار رئيس الوزراء ويكون اختيار الوزراء عن طريق الاستحقاق الانتخابي وهذا الأمر تم رفضه”.وكشفت نصيف، عن “وجود إصرار كبير لدى أعضاء دولة القانون بعدم ترك المالكي والذهاب كما يطالب البعض بتحالف مع الصدريين والاطار دونه لكوننا نحن نواب دولة القانون حققنا مقاعدنا واخذنا الأصوات باسم المالكي”.

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