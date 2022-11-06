ائتلاف المالكي:لن نسكت على التجاوزات الكويتية تجاه الموانئ العراقية

ائتلاف المالكي:لن نسكت على التجاوزات الكويتية تجاه الموانئ العراقية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون ثائر الجبوري، الأحد، أن الحكومة الجديدة سيكون لها موقفً إزاء التجاوزات الكويتية على موانئ النفط العراقي في المياه المشتركة.وقال الجبوري في حديث  صحفي، إن “الحكومة العراقية الجديدة سيكون لها موقفً من تجاوز الكويت على موانئ النفط العراقية في المياه المشتركة معها”، مشيرا الى أن “وزارة الخارجية لن تصمت على هذا الخرق وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية”.وأضاف، “سيتم تكليف لجنة للتقصي في التجاوز الذي يحصل على الموانئ  العراقية النفطية لتقديم تقرير مفصل، يتم بعده اتخاذ الإجراءات القانونية من الحكومة العراقية”.وفي هذا الصدد انتشر على وسائل الإعلام صور و فيديوهات توضح نصب الكويت عوامات في المياه المشتركة القريبة من الموانئ العراقية النفطية وهذا ما اعتبر تجاوزا على العراق.  وطالبت أوساط شعبية وسياسية الحكومة العراقية باستدعاء السفير الكويتي لدى العراق وتسليمه مذكرة احتجاج ضد الحكومة الكويتية بعد تجاوزها على الموانئ العراقية النفطية.

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