ائتلاف المالكي:لن نسمح بتأجيل الانتخابات

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبود العيساوي، السبت، أنه ائتلافه لن يسمح بتأجيل الانتخابات النيابية المقررة في ايار المقبل رغم الضغوط التي تمارس، مشيرا إلى أن قضية النازحين يتخذها البعض “ذريعة” لتأجيل الانتخابات.وقال العيساوي في تصريح صحفي له اليوم: إن “ائتلاف دولة القانون لن يسمح بأي شكل من الاشكال بتأجيل الانتخابات النيابية المقبلة رغم الضغوط التي تمارس من قبل بعض الاطراف والكتل”.وأضاف العيساوي، أن “بعض ممثلي المحافظات لا يريدون إجراء الانتخابات في موعدها المحدد بحجة عدم عودة النازحين”، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن “الحراك مازال جاريا بشأن الانتخابات”.