ائتلاف المالكي:لن نسمح للحلبوسي باستغلال الخلاف الشيعي الشيعي

ائتلاف المالكي:لن نسمح للحلبوسي باستغلال الخلاف الشيعي الشيعي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف القيادي في ائتلاف دولة القانون محمد جاسم جعفر , الاحد ,الشروط التي طرحها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بانها مجحفة بحق المكون الشيعي ومحاولة صريحة لفرض الإرادة السنة والكرد على حساب استحقاق المكون الشيعي, مبينا ان السنة والكرد يحاولون استغلال الخلاف الشيعي  وهذا ما كنا نحذر منه . وقال جعفر في تصريح  صحفي , ان ” الشروط التي اعلنها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي هي شروط متفق عليها من قبل السنة والكرد لأجل فرض ارادتهما والتجاوز على استحقاق المكون الشيعي” , مبينا ان “السنة والكرد يحاولون استغلال الخلاف الشيعي  وهذا ما كنا نحذر منه ” . وأضاف ان “المكون الشيعي لايزال يمتلك النصف زائد واحد وعليهم ان يعوا حجم المؤامرة التي تحيكها القوى السياسية السنية والكردية للمشاركة باي قرار لرئيس مجلس الوزراء المقبل”.وأشار جعفر الى ان “شروط رئيس مجلس النواب الحالي محمد الحلبوسي بالتأكيد ستكون مرفوضة بما يتعلق بشان رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة “.وكان رئيس مجلس النواب الحالي محمد الحلبوسي اقترح 10 شروط من اجل البدء بالحوار الوطني في مقدمتها اجراء انتخابات مبكرة خلال مدة أقصاها نهاية العام المقبل واختيار حكومة كاملة الصلاحية.

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