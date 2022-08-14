ائتلاف المالكي:لن نسمح للصدر بالسيطرة على البلاد

ائتلاف المالكي:لن نسمح للصدر بالسيطرة على البلاد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، اليوم الاحد، استحالة قدرة أي طرف سياسي بالتفرد بادارة العراق تحت أي حجة وذريعة كانت.وقال القيادي في الائتلاف فاضل موات، في حديث صحفي، ان “العراق يدار من خلال الشراكة والتوازن ما بين كل الكتل والأحزاب السياسية ولا يمكن ان يدار من قبل جهة واحدة ولا يسمح لاي جهة فرض ما تريده على كل الكتل والأحزاب”.وبين موات ان “العراق سيبقى يحكم من خلال الشراكة والتفاهم والتوافق ما بين جميع الأطراف السياسية ومحاولة التحكم بالعراق من قبل أي جهة كانت مرفوض من كل القوى السياسية والجماهير الشعبية”، مؤكدا ان “هذا الأمر لم ولن تسمح به هذه القوى مهما حاولت بعض الأطراف ذلك”.

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