ائتلاف المالكي:لن نمرر قانون العفو العام وفق أهواء الحلبوسي

ائتلاف المالكي:لن نمرر قانون العفو العام وفق أهواء الحلبوسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد ائتلاف دولة القانون، اليوم الاحد، استحالة تمرير قانون العفو العام وفق الاجندات السياسية، لافتا الى ان القانون سيشمل المظلومين فقط.وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون، جاسم محمد جعفر في تصريح  صحفي، إن “قانون العفو العام لم يمرر بصيغة تسمح بمنح الحرية لاي إرهابي او سارق للمال العام”. وأضاف ان “تمرير القانون جاء وفق اتفاق سياسي لتشكيل الحكومة، الا انه لن يمرر بطريقة تسمح للقوى السياسية السنية بالصعود على أشلاء الشهداء”.وأوضح ان “الخلافات بين عشائر المحافظات المحررة تسببت باعتقال العشرات بتهم الإرهاب بسبب الانتقام فيما بينها عن طريق المخبر السري، ولذلك يجب تصحيح تلك الأخطاء في الوقت المناسب”. ويحاول رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ادراج فقرة القراءة الأولى لقانون العفو العام ضمن جلسة اليوم وسط اعتراض سياسي ما تسبب في تأجيل الجلسة لعدم اكتمال النصاب القانوني. 

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