ائتلاف المالكي:لن يمر مرشح رئاسة الجمهورية دون التوافق مع الثلث المعطل

ائتلاف المالكي:لن يمر مرشح رئاسة الجمهورية دون التوافق مع الثلث المعطل
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- ألمح المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون بهاء النوري، إلى إمكانية مقاطعة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المرتقب في حال عدم حصول توافق بين الكتل الكردية من جانب والشيعية من جانب آخر. وقال النوري في حديث صحفي: “نحن كإطار تنسيقي، لا نريد حصول خلاف داخل المكون الكردي”.  وبين، أنه “اذا لم يحصل توافق واتفاق داخل المكون الكردي والمكون الشيعي لا يمكن أن يمر رئيس الجمهورية، لأن الثلث المعطل موجود” (في تلميح إلى إمكانية مقاطعة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية).  وأضاف، “على جميع الكتل السياسية احترام التوقيتات الدستورية والجلوس على طاولة اتفاق وتفاهم”. وتابع، “جميع حواراتنا مع الكرد والسنة كانت تهدف إلى عدم الاصطفاف مع أي أية جهة شيعية”.

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