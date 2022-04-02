ائتلاف المالكي:لو تم معالجة التزوير في الانتخابات لما حصل الانسداد السياسي

ائتلاف المالكي:لو تم معالجة التزوير في الانتخابات لما حصل الانسداد السياسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو في ائتلاف دولة القانون، اليوم السبت، عن السبب الذي يقف خلف الارباك السياسي الحالي والخلل الدستوري.وقال عضو الائتلاف، فاضل موات، في حديث  صحفي، إن “كل الارباك السياسي الحالي والخلل الدستوري والقانوني الذي تمر به العملية السياسية كان خلفه سبب مهم”.وأوضح أن”التزوير الاخير الذي شهدته الانتخابات ونتائجها وزيادة حجوم كتل وتنقيص اخرى كان السبب الرئيسي للازمة الحالية”.وبين أنه”كان من المفترض ان تعالج مشكلة التزوير فلو حصل ذلك ماوصلنا لهذه المرحلة الخطيرة التي لايعرف الجميع كيف يعبرها”.

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