ائتلاف المالكي:ما زلنا نتظر قرار المحكمة الاتحادية بشأن الكتلة الأكبر

ائتلاف المالكي:ما زلنا نتظر قرار المحكمة الاتحادية بشأن الكتلة الأكبر
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد ائتلاف دولة القانون , الاثنين، أن الاطار التنسيقي مازال يعول على حسم المحكمة الاتحادية بشان الكتلة الأكثر عددا، فيما أشار الى ان السنة والكرد ادركوا بأن من مصلحتهم تقريب وجهات النظر داخل البيت الشيعي.وقال القيادي بالائتلاف النائب محمد الصيهود في تصريح صحفي , ان ” ائتلاف دولة القانون وقوى الاطار التنسيقي ترفض أي تعليق على زيارة الحلبوسي والبارزاني للحنانة ولقاء زعيم التيار الصدري الا انها تنتظر نتائج ما سيسفر عنه الاجتماع”.وأضاف الصيهود، أن “السنة والكرد ادركوا من مصلحتهم ان يسعوا الى تقريب وجهات النظر داخل البيت الشيعي وان لايكونوا سببا لتفرقة البيت الشيعي , كما عمل في السابق البيت الشيعي بعدم تفرقة البيتين السني والكردي”.وأوضح الصيهود ان “الاطار التنسيقي مازال ينتظر قرار المحكمة الاتحادية وما سيؤول اليه قرارها بشان الكتلة الأكثر عددا ” .

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