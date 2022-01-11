ائتلاف المالكي:محمد رضا السيستاني يتدخل لرأب التصدع بين التيار والإطار

ائتلاف المالكي:محمد رضا السيستاني يتدخل لرأب التصدع بين التيار والإطار
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 بغدادم شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم البياتي , الثلاثاء , عن وجود تحرك لشخصيات شيعية مؤثرة من غير الكتل السياسية لرأب الصدع بين الاطار والتيار قبل تشكيل الحكومة وإعادة لحمة البيت الشيعي, مؤكدا , ان أي حكومة تشكل من نصف البيت الشيعي لن تدوم.وقال البياتي في تصريح  صحفي , ان “شخصيات شيعية مؤثرة في مقدمتها نجل السيستاني محمد رضا تقوم بتحرك جدي لرأب الصدع بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري قبل تشكيل الحكومة”, مبينا ان “التفاهمات السابقة بين التيار والاطار انقطعت لاسباب مازالت غامضة” .وأضاف ان “الحكومة المقبلة يجب ان تكون المشاركة فيها من الطيف الشيعي” , محذرا من “ابعاد نصف الشيعة من المشاركة في الحكومة المقبلة لأنها سوف لن تدوم كثيرا”.

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