ائتلاف المالكي:مرجعية السيستاني مع حكومة توافقية ولها دوراً في التقارب بين الصدر والإطار التنسيقي

ائتلاف المالكي:مرجعية السيستاني مع حكومة توافقية ولها دوراً في التقارب بين الصدر والإطار التنسيقي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، الاحد، عن دخول مرجعيات دينية في النجف الاشرف على خط الوساطة لانهاء ازمة تشكيل الحكومة بين التيار الصدري والاطار التنسيقي، مؤكدا ان زعيم التيار الصدري مقتدى سيستقبل قادة الاطار في الحنانة الثلاثاء المقبل.وقال جعفر في تصريح  صحفي ،ان “الخلاف بين التيار الصدري والاطار التنسيقي عميق ولا يمكن تلافيه بسهولة سيما بعد اصرار  مقتدى الصدر على تشكيل حكومة اغلبية وطنية، فيما يصر الاطار على اعادة العد والفرز في الانتخابات ومن ثم الحديث عن تشكيل حكومة شراكة على اعتبار امتلاك الاطار مقاعد مساوية تقريبا للتيار”.واضاف ان “علماء في النجف مستمرين في الوساطة بين الطرفين لانهاء الخلافات وتقريب وجهات النظر وعدم التأخر في تشكيل حكومة جامعة للقوى الشيعية”.وأشار جعفر الى ان “الخلاف قد ينتهي في بداية العام المقبل”، مؤكدا انه “لا توجد أي بوادر حالية لحل الازمة الا بعد قرار من المحكمة الاتحادية سواء برفض نتائج الانتخابات او قبولها ومصادقتها”.

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