ائتلاف المالكي:مرشحنا لرئيس الحكومة المقبلة “مختار العصر المالكي”!!

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أحبار العراق- قال النائب عن ائتلاف المالكي المدعو محمد الشمري ،الاحد، إن “دولة القانون يجد في زعيمه المالكي الخبرة الكبيرة والعالية وخاصة انه لدورتين متتاليتين!!!!!”.وأكد أن ائتلاف دولة القانون يرشح المالكي لرئاسة مجلس الوزراء في الحكومة المقبلة”، متوقعا أن يحصل الائتلاف على اصوات في الانتخابات التشريعية التي ستجري في شهر كانون الثاني/نوفمبر المقبل على 40 – 45 مقعداً نيابياً!!!.وبعد دورتي الحكم للمالكي بقي ائتلاف دولة القانون يقدم زعيمه كمرشح وحيد لرئاسة الحكومة عقب كل دورة انتخابية إلا أنه بسبب الخلافات والجدل السياسي على فترة حكمه التي شهدت تدهورا امنيا وفسادا كارثيا وانهيار العراق بسيطرة تنظيم داعش المتشدد على مناطق ومدن تُقدر بثلثي العراق في أواسط العام 2014 لم يظفر بالمنصب مرة اخرى.هذا وانطلقت صباح يوم الجمعة الثالث من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، الحملات الدعائية للانتخابات البرلمانية العراقية.

