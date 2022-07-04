ائتلاف المالكي:مرشح الإطار “مُسلفن وجاهز” نتظر مرشح الكرد لرئاسة الجمهورية!

ائتلاف المالكي:مرشح الإطار “مُسلفن وجاهز” نتظر مرشح الكرد لرئاسة الجمهورية!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن كتلة دولة القانون النيابية المنضوية في الإطار التنسيقي، عارف الحمامي، الاثنين، أن الإطار أكمل آليات ومعايير اختيار رئيس الوزراء في الكتلة الأكبر”.وقال الحمامي في حديث للصحيفة الرسمية، إن “الكرة الآن في ملعب الكرد، ولا بد أن يتفقوا على ترشيح شخصية لمنصب رئيس الجمهورية لكي تسير العملية السياسية على أكمل وجه ويتم انتخاب رئيس الجمهورية ويكلف مرشح الكتلة الأكبر، لأنه بدون وجود رئيس جمهورية ستتأخر العملية السياسية برمتها فضلاً عن تشكيل الحكومة”.وأضاف الحمامي، “أننا نأمل أن يتفق الكرد في الأيام القليلة المقبلة على شخصية مرشح رئيس الجمهورية، وأن تكون هناك أغلبية سياسية بما يسهل تشكيل الحكومة”، مبيناً أن “الإطار التنسيقي أكمل آليات ومعايير اختيار رئيس الوزراء في الكتلة الأكبر”.

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