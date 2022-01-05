ائتلاف المالكي:مرشح رئيس الحكومة المقبلة بإتفاق الإطار والصدر

ائتلاف المالكي:مرشح رئيس الحكومة المقبلة بإتفاق الإطار والصدر
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون كاطع الركابي , الأربعاء , وجود بريق أمل من خلال استمرار التفاهمات بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري , فيما أشار الى وجود رغبة لدى جميع القوى السياسية باستبدال الرئاسات الثلاث دون منح ولاية ثانية لاحد منهم .وقال الركابي في تصريح صحفي , ان “اللقاءات والتفاهمات بين التيار الصدري وقوى الاطار تسير بخطى إيجابية ومازالت مستمرة ” , مشيرا الى “وجود بريق أمل باتفاق بين القوتين الشيعية والذهاب الى الجلسة البرلمان في التاسع من الشهر الجاري برؤية موحدة ” .وأضاف ان ” المرحلة الثانية من اتفاق الطرفين سيتم على اتفاقهما بتسمية رئيس الحكومة المقبل ” , موضحا انه ” مازال امام القوى السياسية الشيعية وقت للتفاهم على تسمية رئيس الحكومة خاصة وان تسمية رئيس الحكومة تاتي بالمرحلة الأخيرة بعد اختيار رئيسي البرلمان والجمهورية ” .من جانب اخر اكد الركابي أن “غالبية القوى السياسية كافة لديها توجهة بعدم التجديد لاي من الرئاسات الثلاث ” , مرجحا ان “تتم التسمية بصفقة واحدة ” .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *