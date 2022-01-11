ائتلاف المالكي:مسعود البارزاني وراء تفكك البيت الشيعي

ائتلاف المالكي:مسعود البارزاني وراء تفكك البيت الشيعي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي، الثلاثاء، بأن رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني قاد مؤامرة لتفكيك البيت الشيعي وعزل الاطار التنسيقي، وذلك باعتراف نائب سني .وقال الحمامي في تصريح صحفي، إن “البيت الشيعي يرفض بشكل قاطع جميع التدخلات التي تخص المكون الشيعي”، مشيراً الى أن “النائب مشعان الجبوري وضح في لقاء تلفزيوني أن مسعود بارزاني أراد عزل الاطار التنسيقي من العملية السياسية”.وأضاف، أن “البيت الشيعي لا توجد لديه مشكلة كبيرة وجميع الخلافات هي عبارة عن اختلاف في وجهات النظر”.وفي وقت سابق، صرح النائب مشعان الجبوري، في حوار تلفزيوني بأن رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني  مسعود بارزاني لن يدخل في حكومة تضم قوى الاطار التنسيقي .

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