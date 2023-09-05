ائتلاف المالكي:مسعود يحاول إثارة الحرب الأهلية في كركوك خدمة لمشروعه الإنفصالي

ائتلاف المالكي:مسعود يحاول إثارة الحرب الأهلية في كركوك خدمة لمشروعه الإنفصالي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم القيادي في ائتلاف المالكي ، جاسم محمد جعفر، الثلاثاء، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بدفع مجاميع تابعة له باثارة الفتن داخل كركوك، مبينا ان حرق العلم العراقي هدفه اثارة الفتنة القومية واشعال الحرب الاهلية. وقال جعفر في تصريح صحفي، ان “محافظة كركوك مابين الأعوام 2003 الى 2017  كانت تحت سطوة مسعود بارزاني وحزبه حيث قمع المكونين العربي والتركماني وزجهم في السجون ودمر منازلهم”.وأضاف انه “بعد تحرير كركوك من داعش وهيمنة الديمقراطي الكردستاني على مقدرات المحافظة عام 2017  حاول بارزاني بكل الوسائل العودة من جديد للهيمنة على المحافظة الا انه فشل في كل المحاولات “، مبينا ان “بارزاني بدأ يتحرك نحو مشروع جديد لخلق الفوضى داخل المحافظة لتحقيق مكاسب اكبر من الحكومة الاتحادية”.وأشار  جعفر الى ان “المجاميع  التابعة لمسعود هي من  قامت بحرق العلم العراقي واحداث حالة من الشغب امس الاثنين في كركوك، داعيا ” قوى الاطار والحكومة الى عدم تلبية أي مطالب للبارزاني وان يكون التعامل معه وفق  الاحكام القضائية التي تتعلق بعلاقة المركز مع الإقليم وان تبق كركوك لكل القوميات بقيادة محافظ تابع للحكومة المركزية”. وكانت مجاميع كردية أقدمت على حرق العلم العراقي امام انظار مواطني محافظة كركوك ضمن اعمال الشغب مساء الامس .

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