ائتلاف المالكي:مشروع حكومة الأغلبية أصبح من الماضي

ائتلاف المالكي:مشروع حكومة الأغلبية أصبح من الماضي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، اليوم الخميس، ان مشروع حكومة الأغلبية أصبحت من الماضي، فيما بين سبب ذلك.وقال القيادي في الائتلاف محمد الصيهود،في حديث صحفي، إن “مشروع حكومة الأغلبية أصبحت من الماضي، بسبب عدم امتلاك أي جهة للأغلبية تحت قبة البرلمان، ولهذا حكومة التوافق هي الأقرب للمشهد السياسي في العراق”.وبين الصيهود ان “أولى خطوات تشكيل الحكومة الجديدة، هي انتخاب رئيس الجمهورية، وهذا الانتخاب يحتاج تصويت ثلثي أعضاء البرلمان، ولهذا تشكيل الحكومة، يتطلب اتفاق وموافقة القوى السياسية على شكل والية تشكيل الحكومة، وبخلاف ذلك لن تستطيع أي جهة تشكيل الحكومة وفق مشروع الأغلبية، كون كل الأطراف لا تملك هذه الأغلبية”.

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