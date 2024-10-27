ائتلاف المالكي:مكونات الإطار تدعم ( المشهداني) لرئاسة البرلمان

ائتلاف المالكي:مكونات الإطار تدعم ( المشهداني) لرئاسة البرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون حيدر اللامي، الأحد، ان الإطار التنسيقي وجه البوصلة باتجاه اختيار محمود المشهداني رئيساً لمجلس النواب وانهاء الازمة الراهنة، خصوصا ان البيت السني لم يتمكن من حسم الأمور لصالح مرشح معين.وقال اللامي في حديث صحفي، ان “ازمه اختيار رئيس مجلس النواب قاربت من النهاية، حيث تم توجيه البوصلة باتجاه محمود المشهداني ليكون رئيس للمجلس”.واضاف ان “رئاسة مجلس النواب وعلى الرغم كونها استحقاق للمكون السني الذي يحتم على هذا البيت تقديم مرشح متفق عليه من اجل التصويت لصالحه، الا ان الوضع الراهن يدفع باتجاه الإسراع في اختيار الرئيس الجديد من اجل تكامل الرئاسات في البلاد”.وبين ان “هناك نية واضحة لاختيار الرئيس الجديد والمضي بتوجيه الاطار التنسيقي ودعوته لعقد اجتماعات مكثفة لانهاء الازمة وتصويت النواب لصالح محمود المشهداني”.

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