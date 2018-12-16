ائتلاف المالكي:منصب محافظ بغداد من “حصتنا”

بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن ائتلاف دولة القانون، الأحد (16 كانون الأول 2018)، تقديمه طعناً لدى محكمة القضاء الإداري، بجلسة انتخاب فاضل الشويلي محافظاً لبغداد.وقال عضو مجلس بغداد عن الائتلاف، سعد المطلبي، في حديث صحفي له اليوم، إنه “صباح اليوم تم تقديم طعن لدى محكمة القضاء الاداري بجلسة انتخاب فاضل الشويلي محافظاً لبغداد، والبت بالقضية سيكون للقضاء العراقي”.وبين المطلبي، أنه “وفق القانون، القضية تأخذ وقت (15) يوماً للبت بالقضية، وقرار القضاء العراقي سيكون ملزماً لجميع الاطراف، ونحن على ثقة عاليا بالقضاء”.وكان مجلس محافظة بغداد، قد انتخب الاربعاء (12 كانون الاول 2018)، فاضل الشويلي، مرشح تحالف سائرون، محافظاً لبغداد.وقال مراسل (شبكة أخبار العراق)، إن مجلس محافظة بغداد انتخب الشويلي من بين عدة مرشحين للمنصب خلفاً لعطوان العطواني العضو بائتلاف دولة القانون الذي فاز بمقعد نيابي.وعقب ذلك، كشف الشويلي، الخميس (13 كانون الأول 2018)، عن كواليس جلسة انتخابه محافظاً لبغداد.وقال الشويلي في حديث صحفي، ان “اللجنة القانونية في مجلس محافظة بغداد، كانت حاضرة برئيسها ونائبه في جلسة انتخابه محافظاً للعاصمة، وأكدت ان الجلسة قانونية”، مبيناً أنها “هي الجهة المعنية بتحديد قانونية جلسات المجلس من عدمه”.وأضاف ان “نصاب الجلسة كان قانونياً، حيث حضر 32 عضواً، فيما المطلوب لإتمام النصاب 30 عضواً فقط، “، مؤكداً أنه “كانت هناك كاميرات سجلت الجلسة من بدايتها والى نهايتها، كما ان محضر الجلسة موجود”.وبين الشويلي، أنه “تم انتخاب عباس الحمداني رئيساً للمجلس لكي يدير الجلسة، وهذا الاجراء دستوري وقانوني ومعمول به”.وتابع قائلا: “بعد ذلك تمت عملية التصويت على المحافظ الجديد، بعد قراءة السير الذاتية للمرشحين، والذي وصل عددهم الى 22 مرشحا”.ولفت محافظ بغداد الجديد، الى إنه “عند وصوله الى جلسة انتخاب المحافظ، قامت بعض الجهات بإطفاء الكهرباء، لكنه لم يتخذ أي إجراء ولم يتهم أي جهة”.وأكد ان “الجلسة سارت وفق إجراءات قانونية ودستورية، ويحق لأي طرف معترض، الطعن بها”.