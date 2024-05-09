ائتلاف المالكي:منصب محافظ ديالى من “حصتنا”

ائتلاف المالكي:منصب محافظ ديالى من “حصتنا”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي، الخميس، قرب انفراج عقدة ديالى بعد تفاهمات مهمة، فيما لم يكشف طبيعة هذه التفاهمات.وقال الحمامي في حديث  صحفي، ان “الحراك مستمر لإنهاء عقدة تشكيل حكومة ديالى والتي ستتم شهرها الثالث، وهناك بالفعل انفراجة قريبة جدا”، متوقعا “حسم ملف تشكيل الحكومة خلال الايام المقبلة”.واضاف، ان “منصب محافظ ديالى من استحقاق ائتلاف دولة القانون وباقي القوى السياسية ليس لديها اي اعتراض لأنه جاء ضمن مبدأ الاستحقاق الانتخابي”، مؤكدا “وجود لقاءات مكثفة مع القوى السنية وباقي القوى في المحافظة من اجل الاسراع بالتوافقات وحسم كل المسارات”.ونفى ان “يكون ملف ديالى مرتبط بملف رئاسة مجلس النواب وخياراته السياسية” لافتا الى ان “كل القوى تدرك اهمية وحساسية ملف ديالى وضرورة حسمه باسرع وقت ممكن بعيدا عن اي ازمات تنعكس سلبا على الاستقرار والامان”.

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