ائتلاف المالكي:من أجل المناصب ودعم الحشد سنتحالف مع الصدر

ائتلاف المالكي:من أجل المناصب ودعم الحشد سنتحالف مع الصدر
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الزيادي، اليوم الأربعاء، إن الإطار التنسيقي ليست لديه مشكلة بالذهاب إلى المعارضة في حال استمرار التيار الصدري بالإصرار على الأغلبية التي “ستقصي مجموعات وتبقي أخرى”.وذكر الزيادي في حديث  صحفي، أن “رأي الإطار التنسيقي واحد وثابت، أما الذهاب والتحالف مع التيار بالجميع أو البقاء من دون التحالف بالجميع أيضاً”، مضيفاً أن “توجهنا باقٍ من دون أي انقسام للإطار التنسيقي، وأن الإطار أكد خلال اجتماعه أمس على رؤيته في إشراك جميع المكونات بصورة توافقية”.وتابع، أن “التيار الصدري مصر على مبدأ الاغلبية والذي سيقصي مجموعات ويبقي أخرى، وبهذا فإن الإطار التنسيقي ليس لديه أي مشكلة بالذهاب إلى المعارضة”، ماضياً إلى القول إن “المعارضة تعتبر جزءاً مكملاً لنجاح الحكومة، إذا ما كانت لديها خطط لتقديم الخدمات ورفع المستوى الاقتصادي لشعبنا”.وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قال، إمس الثلاثاء (25 كانون الثاني 2022)، إنه أبلغ رئيس تحالف الفتح هادي العامري ورئيس حركة عطاء فالح الفياض بـ”رفضه التحالف مع” رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.وأصدر الإطار التنسيقي، اليوم الأربعاء، بياناً بعد الاجتماع الذي عقده قادته مساء أمس الثلاثاء، مؤكداً التزامه بمبدأ المشاركة ورفضه لـ”منهج الإقصاء”، في حين أشار إلى أنه ليس ضد مبدأ الأغلبية الوطنية، لكنه قال إن الأكثرية “لا يجوز أن تكون على حساب مكون واحد”. 

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