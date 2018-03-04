ائتلاف المالكي:موازنة 2018 لم تنصف الشعب العراقي

ائتلاف المالكي:موازنة 2018 لم تنصف الشعب العراقي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد نائب مقرب من رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الأحد، بعض فقرات ومواد قانون الموازنة العامة لعام 2018، معتبرا أنها لم تنصف الشعب العراقي والحقت به الضرر.وقال النائب عن الائتلاف محمد الصيهود في تصريح  صحفي له اليوم: إن “الموازنة العامة التي اقرها مجلس النواب امس لم تنصف الشعب العراقي”، مشيرا إلى “وقوع غبن وحيف كبيرين على العراقيين بسبب هذه الموازنة”.وأضاف الصيهود، أن “اللجنة المالية النيابية تداركت بعض الأمور التي وضعتها الحكومة ومن ضمنها قضية استقطاعات الرواتب التي كانت موجودة بمسودة الموازنة المرسلة من قبل الحكومة”، مشيرا إلى أن “بعض التعديلات النيابية قد تكون عرضة للطعن من قبل الحكومة”..وكان مجلس النواب تمكن امس السبت من انجاز التصويت على مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2018 بالكامل، بعد اشهر من المناكفات والخلافات السياسية التي عطلت إقراره.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *