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بارزاني لحكومة العبادي:نرفض التعامل وفق مبدأ القوة والحوار هو طريق الأمثل لحل الخلافات
مصدر:مفوضية الانتخابات أوقفت توزيع بطاقات الناخب في الانبار لفساد إدارة المحافظة
كوبيتش يطالب العامري بالتوقف عن التصريحات المؤيدة لسياسة إيران في العراق
نائب كردي:سياسة بغداد في تهميش الكرد تصب في مصلحة حزب بارزاني
مصدر:العبادي اجتمع مع القيادات الأمنية في الانبار لمواجهة الدواعش
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ائتلاف المالكي:موازنة 2018 لم تنصف الشعب العراقي
استثمار بابل:200 شركة إيرانية ستستثمر في المحافظة!
إيران:5.5 مليار دولار قيمة صادراتنا للعراق خلال العام الماضي
ائتلاف المالكي:نرفض زيادة حصة الإقليم في الموازنة عن نسبة 12%
كمارك كردستان:السلطات العراقية لم ترسل مراقبين للمشاركة في إدارة منافذ الإقليم
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عكاظ السعودية:قطر تشكل “لوبياً خبيثاً” لاقتحام الاتحاد العراقي لكرة القدم
نيمار مهددًا بالاستمرار مع فريقه الفرنسي خلال المرحلة المقبلة
اللقاء العراقي السعودي على استاد البصرة تأكيدا لتعزيز الأخوة بين البلدين
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يرفض الحضور لمبارة العراق- السعودية في البصرة
همام طارق أفضل لاعب في مباراة القوة الجوية مع السويق العماني
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