ائتلاف المالكي:نتحالف مع من يشاركنا في طرد القوات الأمريكية من العراق

ائتلاف المالكي:نتحالف مع من يشاركنا في طرد القوات الأمريكية من العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون عصام شاكر، السبت، ان إخراج القوات الامريكية من العراق قرار لارجعة عنه، وسنتحالف مع من يقف الى جانب اخراج هذه القوات من العراق.وقال شاكر في حديث  صحفي، ان “إخراج القوات الأمريكية من العراق جزء مهم في دعم استقرار البلاد وتعزيز قدرات الامن القومي، حيث لايمكن القبول بوجود اي قوى اجنبية على ارضينا”.واضاف شاكر، ان “التحالف سيدعم تشكيل الحكومة وسيتحالف مع من يريد اصلاح العملية السياسية واخراج القوات الامريكية من البلاد”، لافتا الى ان “قرار مجلس النواب بإخراج القوات الأجنبية نافذ المفعول وعلى الحكومة القادمة تطبيقه وفق البنود والمضامين”.واشار الى ان “اخراج القوات الامريكية جزء من تعزيز الاستقرار في العراق لان وجودها سلبي على كافة الأصعدة”.وتتمركز القوات الأمريكية في قاعدتين في غرب البلاد وشمالها وهي تمتلك قوات وطائرات قتالية”.

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