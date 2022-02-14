ائتلاف المالكي:نتظر من الصدر فتح الباب لتشكيل الكتلة الأكبر

ائتلاف المالكي:نتظر من الصدر فتح الباب لتشكيل الكتلة الأكبر
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر عضو ائتلاف دولة القانون عباس المالكي، الاثنين، أن الخيار الأفضل في المرحلة المقبلة هو تشكيل القرار الشيعي والاتفاق بين الطرفين التيار والاطار.وقال المالكي في تصريح  صفي، إن “الاتفاق هو خيارنا الأفضل وما زلنا ننتظر مبادرة “حسن نية” من التيار الصدري وفتح جميع الأبواب المغلقة بين الطرفين والمضي بتشكيل الكتلة الأكبر وبتسميه رئيس الوزراء”.وأضاف أن “الاتفاق بين الطرفين وفتح الأبواب المغلقة هو السبيل إلى الحلول النهائية وإنهاء الانسداد السياسية الذي تمر به العملية السياسية برمتها “.ولفت إلى “ضرورة توحيد القرار الشيعي وتسمية الكتلة الأكبر والدخول في بيت شيعي واحد يضمن حقوق المكون بشكل خاص والشعب العراقي بشكل عام”.

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