ائتلاف المالكي:نجحنا في فشل إنعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

ائتلاف المالكي:نجحنا في فشل إنعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف عبد الجليل، السبت، أن الإطار التنسيقي انتصر في استمرار العملية السياسية الضامنة لتشكيل حكومة وطنية.وقال عبد الجليل في حديث صحفي ،إن “قوى الإطار التنسيقي نجحت مع تحالف الكتل الأخرى المنضوية معه بتوقيف انتخاب رئيس الجمهورية باعتباره ثلثا ضامنا حقيقيا وليس وهميا كما كان تصوره بعض الكتل السياسية”.وأضاف، أن “محاولات التحالف الثلاثي قد فشلت بعد عدم تحقيقها النصاب الكامل لانتخاب رئيس الجمهورية رغم المحاولات والإغراءات التي قدمها للنواب المستقلين”.وأوضح النائب عن دولة القانون أن “التنسيقي نجح في استمرار عملية سياسية وطنية من خلال مقاطعته لجلسة البرلمان والمضيء بتشكيل حكومة تمثل الشعب وتخدم تطلعاته متطلباته”.وكان مجلس النواب قد قرر، في وقت سابق من اليوم، في تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الى يوم الاثنين المقبل.

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