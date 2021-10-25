ائتلاف المالكي:نجل السيستاني وممثل خامئني سيعملان على التقارب بين التيار الصدري والإطار التنسيقي

ائتلاف المالكي:نجل السيستاني وممثل خامئني سيعملان على التقارب بين التيار الصدري والإطار التنسيقي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، الاثنين، عن وجود مبادرة لنجل السيستاني محمد رضا وممثل خامئني في النجف مجتبى الحسيني لإنهاء الخلافات ومقاربة وجهات النظر بين التيار الصدري والاطار التنسيقي، مبينا ان تشكيل الحكومة لا يمكن ان يمر دون التوافق داخل البيت الشيعي.وقال جعفر في تصريح صحفي، ان”تشكيل الحكومة لا يمكن ان يكون دون توافق شيعي كامل بين التيار الصدري والكتل المنضوية تحت الاطار التنسيقي الشيعي”.وأضاف، ان “هناك مبادرة لنجل السيستاني محمد رضا وممثل خامئني مجتبى الحسيني من اجل تقريب وجهات النظر وجمع الطرفين من اجل التوافق على تشكيل الحكومة المقبلة بالتعاون مع الكتل السنية والكردية”.وأشار جعفر الى ان “الاجتماع الذي عقد في منزل نوري المالكي قدم العشرات من الادلة من الإطار التنسيقي للقوى السياسية الاخرى من اجل تبرير الاعتراض على نتائج الانتخابات، فضلا عن التأكيد على ان الاطار الاستراتيجي هو الاطار الاقوى في المعادلة النيابية ولا يمكن تجاهله”.وكان ائتلاف دولة القانون أكد في وقت سابق، ان مخرجات اجتماع قوى الاطار التنسيقي وعدد من رؤساء القوى السياسية افضت الى اجماع على ان نتائج الانتخابات غير مقنعة تماما.

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