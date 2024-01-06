ائتلاف المالكي:ندعم قرار السوداني بطرد القوات الأمريكية من العراق

ائتلاف المالكي:ندعم قرار السوداني بطرد القوات الأمريكية من العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية، اليوم السبت، دعمها الكامل لخطوات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن إنهاء التواجد الأجنبي في البلاد وتحقيق السيادة الوطنية.وقال رئيس الكتلة عطوان العطواني في بيان : “تلقينا باعتزاز وفخر وشموخ، الخطاب التأريخي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني،  خلال الحفل التأبيني الرسمي بالذكرى الرابعة لمقتل قاسم سليماني ومواطنه ابو مهدي المهندس ، والذي أكد فيه المضي قدما نحو إنهاء التواجد الأجنبي وتحقيق السيادة الوطنية الكاملة”.وأضاف العطواني، “نعرب عن دعمنا الكامل لخطوات السوداني بهذا الصدد ، ونؤكد قدرة حكومته واستعدادها لاتخاذ القرارات المناسبةِ في الحفاظ على سيادةِ العراق وأمنه واستقراره”.وتابع:”نجدد موقفنا الثابتَ والمبدئيَّ برفض وجود أية قوات أجنبية على أراضينا طالما الحشد الشعبي والحرس الثوري هما من يحمي حكومتنا الإطارية ومشروع إمامنا خميني ، وضرورة إنهاءِ وجودِ قوات التحالفِ الدولي بعد أن انتهت مبرراتِ وجودها”.

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