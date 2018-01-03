ائتلاف المالكي:نرفض المساعدة”الخليجية”لإعمار المدن العراقية!

ائتلاف المالكي:نرفض المساعدة”الخليجية”لإعمار المدن العراقية!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، اليوم الاربعاء، بعض دول الخليج في تدمير المدن العراقية من خلال “دعمها” لتنظيم داعش، فيما كشف عن مخاوف من استغلال تلك الدول “مساهمتها” في إعادة اعمار المدن المحررة في “اعتبارات أخرى”.وقال القيادي في الائتلاف محمد الصيهود، في حديث  صحفي له اليوم، إن “مواقف دول الخليج مع العراق سلبية وبعضها ساهم في تدمير مدن عراقية من خلال دعم داعش وادخاله للعراق، وبالتالي فمن غير المتوقع ان تسهم هذه الدول في عملية إعادة الاعمار”.واستدرك الصيهود، انه “إذا كان لابد من مساهمة هذه الدول في اعمار المدن المحررة من داعش، فيجب ان يكون ذلك بالطرق الأصولية وعن طريق الحكومة الاتحادية حصرا وبالتنسيق مع المحافظات المعنية”، مشددا على انه اذا أتت تلك المساهمات “بأي طرق أخرى فهي غير مقبولة”.ولفت النائب عن ائتلاف دولة القانون، الى ان “هناك الكثير من المخاوف من استغلال واستثمار تلك الدول لهذا الموضوع في اعتبارات أخرى غير الاعمار، فيما إذا اتى الدعم بشكل غير مباشر عن طريق بعض الحكومات المحلية او الشخصيات”.

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