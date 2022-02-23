ائتلاف المالكي:نرفض تجديد الولاية الثانية للكاظمي

ائتلاف المالكي:نرفض تجديد الولاية الثانية للكاظمي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون حيدر اللامي، الأربعاء، رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي بأنه “رجل فيسبوكي”، فيما أشار إلى أنه يستجدي الولاية الثانية لكنه لن ينالها.وقال اللامي في حديث صحفي:، إن “صمت الكاظمي حول الأزمة الحاصلة بين النائب الأول لمجلس النواب حاكم الزاملي ووزير المالية علي علاوي غير مبرر”، مبيناً ان “الكاظمي يستجدي الولاية الثانية من التيار الصدري وهذا حلم إبليس في الجنة”.وأضاف، أن “دولة القانون هي الكتلة الوحيدة التي رفضت التصويت لتولي الكاظمي لمنصب رئاسة الوزراء؛ لعدم اهليته على إدارة الملف الرئاسي الكبير”.ودعا القيادي في ائتلاف دولة القانون، وزير المالية الى “اخذ الكاظمي الى بئر لاشرابه رشفة من الماء لمحاولة إنطاقه والدفاع عن وزارته”.وبين اللامي ، أن “الكاظمي غير مؤهل لمنصب رئيس الوزراء ولا يستحق أن يقف على باب الرئاسة باعتباره رجل فيسبوكي”.

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