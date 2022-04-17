ائتلاف المالكي:نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة لن تتجاوز 5%

ائتلاف المالكي:نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة لن تتجاوز 5%
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو ائتلاف دولة القانون محمود السلامي، الاحد، ان بعض الكتل السياسية تراهن على اعادة إجراءات الانتخابات، فيما عبر عن رفضه ذلك وأوضح الأسباب.وقال السلامي في تصريح صحفي، إن “الانتخابات المبكرة التي جرت كانت نتيجة للضغط الشعبي وضغط المرجعية لذلك فإن بعض الكتل السياسية تراهن على إعادة اجراء الانتخابات للحصول على فرصة أكبر”.وأضاف، ان “نسبة المشاركة في الانتخابات تصل الى ٢٠٪؜ ولكن بعد الإخفاقات السياسية والإحباط الذي اصاب الشارع العراقي فإن نسبة المشاركة في حال تم إعادة الانتخابات قد لا تصل الى٥٪؜”.وتابع السلامي، ان “قضية إعادة الانتخابات غير مجدية وليس الحل الأفضل بل يجب ان يكون هنالك اتفاق خلال المرحلة المقبلة بين القوى السياسية للعبور بالبلاد الى بر الامان”.

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