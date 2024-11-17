ائتلاف المالكي:نشكر أمريكا على منع إسرائيل من استهداف الحشد الشعبي

ائتلاف المالكي:نشكر أمريكا على منع إسرائيل من استهداف الحشد الشعبي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في ائتلاف المالكي سعد المطلبي،الأحد، ان “الكيان الصهيوني لم ينفذ لغاية الآن، أي ضربات عدوانية تجاه العراق، كرد على عمليات فصائل الحشد الشعبي”، مشيراً إلى أن “أي ضربة إسرائيلية سوف تؤثر على العلاقة ما بين بغداد وواشنطن”.وأضاف المطلبي أن “هناك ضغوطات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على الكيان الصهيوني لمنعه من تنفيذ أي ضربات ضد العراق، خشية من توتر العلاقة بين بغداد وواشنطن، خاصة وهناك اتفاقية امنية مشتركة بين البلدين، ولهذا أمريكا ضاغط وبقوة على الكيان”.وافاد مسؤولان احدهما دفاعي امريكي والآخر امني اقليمي، بأن الفصائل العراقية المسلحة “المدعومة من إيران” تطلق مسيرات هجومية في اتجاه واحد ضد إسرائيل من داخل العراق، والتي اضطرت القوات الأمريكية وقوات التحالف إلى اعتراضها، وفقا لوكالة “أسوشييتد برس”.

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