ائتلاف المالكي:هناك ضبابية في انسحاب القوات الأمريكية من العراق

ائتلاف المالكي:هناك ضبابية في انسحاب القوات الأمريكية من العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد ائتلاف دولة القانون، اليوم الأحد، دعمه وجود مستشارين أجانب في العراق بعد انسحاب القوات القتالية.وقال عضو الائتلاف كاطع الركابي في تصريح صحفي: إنه “لا يوجد نية لدى القوات الأميركية للانسحاب من العراق بدليل ان تصريحات المسؤولين فيما يخص سحب القوات”.وأضاف أن “هناك ضبابية في ملف تواجد القوات الأجنبية في البلاد، حيث اننا لم نعرف لغاية الآن العدد الحقيقي لتلك القوات”.وأشار الركابي إلى أنه “ائتلافه لا يمانع ببقاء القوات الاستشارية بطلب من الحكومة ولكن بشرط أن لا يكون في ظلالها قوات أخرى عسكرية”، لافتاً إلى أنه “يتوجب على البرلمان القادم وتحديداً لجنة الأمن والدفاع متابعة سير انسحاب تلك القوات بشكل كامل ودقيق لأننا تعودنا على عدم مصداقية الأمريكان في الوعود”.

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